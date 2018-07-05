Госдума раскрыла размер зарплат и пенсий депутатов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Государственной думе обнародовали данные о зарплате депутатов и доплатах, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности).

В основу расчета входит понятие "денежного вознаграждения", на основе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В 2018 сумма "вознаграждения" составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Так, проработавшим от пяти до десяти лет парламентариям полагается доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. В свою очередь, депутаты со стажем более десяти лет могут рассчитывать на доплату в размере 75% — не менее 63 тысяч рублей.

Однако парламентарии, проработавшие в нижней палате менее пяти лет, доплату к пенсии не получают.

В Госдуме отметили, что в этом году средняя заработная плата депутатов за первые шесть месяцев составила 338 тысяч рублей после уплаты налога с учетом болезни и отпусков.

Развеять сомнения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил решение опубликовать информацию о пенсионном обеспечении парламентариев. Он отметил, что данное решение было продиктовано недостоверными сообщениями СМИ о доходах депутатов.

"Эта информация была представлена в связи, в том числе, с тем, что на многих информационных ресурсах придумывают, говоря о том, что это (пенсия депутатов) сотни тысяч рублей. Это не так", — объяснил Володин.

Парламентарий также напомнил, что ранее принципы начисления пенсий депутатам были изменены.

"Сейчас начисление производится только по истечении срока полномочий депутата, то есть пяти лет. И было принято решение, что эта пенсия может быть начислена только по достижении 65-летнего возраста для мужчин и 63 лет для женщин-депутатов", — подчеркнул он.

Резюмируя, Володин пояснил, что ряд принятых решений больше не позволяют получать депутатам пенсию сразу после вступления в должность.