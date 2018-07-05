В Москве похоронили бывшего главу Гостелерадио СССР Кравченко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший глава Гостелерадио СССР, советский и российский журналист Леонид Кравченко, скончавшийся в понедельник на 81-м году жизни, был похоронен на Троекуровском кладбище, проститься с ним пришли его близкие и коллеги, сообщил РИА Новости генеральный директор телеканала ОТР Анатолий Лысенко.

"Время — оно довольно безжалостно ко всем нам. Проститься с Кравченко сегодня пришло много людей из самых разных отраслей — ведь он и в газетах работал, и на телевидении, и в ТАСС, да и человеком он был порядочным", — сказал Лысенко.

Кравченко родился 10 мая 1938 года, с 1975 по 2003 годы был главным редактором и руководителем ряда государственных СМИ, в том числе телеграфного агентства СССР (ТАСС), "Строительной газеты", "Труда", "Парламентской газеты", был первым заместителем председателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр".

В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), на должности которого проработал вплоть до 1988 года. Указом президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а позднее — председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.