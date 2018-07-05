Минтранс разработал требования к системе онлайн-бронирования авиабилетов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минтранс РФ разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления воздушных перевозок и предлагает утвердить их с 1 января 2020 года, следует из проекта нормативного правового акта.

Ведомство опубликовало проект "Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования".

Такая система, согласно предложению Минтранса, должна обеспечивать хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии мест и тарифах на рейсах перевозчиков, бронирование и продажу воздушных перевозок ‎с последующим хранением записей о пассажирах; регистрацию пассажиров и багажа на рейсы перевозчиков; взаиморасчеты между всеми участниками процесса продажи воздушных перевозок. При этом контроль за обработкой персональных данных в рамках данной системы, как следует из документа, должен осуществлять Роскомнадзор.

Авиакомпания S7 в конце июня столкнулась с трудностями в регистрации пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам. В Минтрансе тогда сообщили, что уже завершают разработку нормативных документов, которые сформируют правовую основу для создания российских информационных систем оформления воздушных перевозок.

По мнению Минтранса, отечественные системы будут взаимодействовать с глобальными системами, обеспечивая суверенитет при выполнении внутренних воздушных перевозок и защиту персональных данных пассажиров. Компания "Ростех", в свою очередь, в 2016 году заявляла о завершении разработки собственной системы бронирования авиабилетов. Предполагалось, что система, которая должна хранить персональные данные россиян на территории РФ, будет запущена до конца 2016 года.

"Аэрофлот" сейчас использует систему бронирования Sabre (США), S7 заявила о планах перейти на систему Amadeus (Испания), которую уже используют "Уральские авиалинии". При этом в РФ уже существует отечественная система онлайн-бронирования — "Сирена-Трэвел", которую использует, в частности, "ЮТэйр" и более мелкие перевозчики. "Сирена-Трэвел" хранит данные всех пассажиров на территории России.