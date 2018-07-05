В ЦООД отметили улучшение транспортной ситуации в Москве

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Транспортная ситуация в российской столице этим летом лучше по сравнению с летом 2017 года, несмотря на проведение чемпионата мира по футболу в городе, заявил журналистам заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин в четверг.

"В целом (дорожная) обстановка однозначно лучше, чем была в прошлом году. В прошлом году у нас шли еще и масштабные ремонтные работы", — сказал он.

Евсин отметил, что состояние дорожного движения в целом соответствует расчетным характеристикам, которые были промоделированы ЦОДД перед проведением чемпионата мира.

"В целом нет значительных отклонений. Как вы видите, в основном обстановка в Москве достаточно спокойная в плане автомобильного движения. Есть определенные проблемы при передвижении в дни проведения матчей рядом со стадионами, потому что там действуют масштабные меры по безопасности, также большой пассажиропоток и поток автомобилей", — пояснил он.