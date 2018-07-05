В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости корью

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Причиной роста заболеваемости корью в России стали завезенные из-за рубежа вирусы, в частности, из Турции, Украины, Италии, Германии, Латвии Таджикистана и Узбекистана, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор в ежегодном госдокладе отметил, что в 2017 году зафиксирован рост заболеваемости корью по сравнению с 2016 годом в 4,1 раза. Среди регионов самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Республике Дагестан (3,3 на 100 тысяч). На четырех территориях страны показатель заболеваемости колебался в пределах 1-3 на 100 тысяч (Москва — 2,7; Московская область — 2,1; Чеченская Республика — 2,3 и Республика Адыгея — 1,6).

"Причиной роста заболеваний корью в России явились завезенные в различные регионы страны из-за рубежа вирусы различных типов (из Турции, Украины, Индонезии, Бангладеш, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда, Кыргызстана)", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в настоящее время заболеваемость корью поддерживается, в основном, за счет непривитых граждан и лиц с неизвестным прививочным анамнезом. При этом основными причинами отсутствия прививок у детей и взрослых являются отказы от вакцинации и необоснованные медицинские отводы.

"Ведомством проводится контроль за плановой иммунизацией, а также за иммунизацией по эпидемическим показаниям (при регистрации случая кори в очаге инфекции немедленно прививают всех непривитых и не болевших)", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что охват населения прививками в 2017 году, как и в последние шесть лет, остается высоким, превышающим регламентированные показатели во всех возрастных группах населения. Так, своевременность охвата вакцинацией против кори детей по достижении 24 месяцев в 2017 года составила – 97%, охват ревакцинацией в 6 лет – 97%, охват прививками против кори в 18–35 лет – 99%.

"В 2018 году против кори привито около 2,2 миллионов человек, в том числе более 380 тысяч человек в рамках подчищающей иммунизации", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Надзорное ведомство обращает внимание на то, что не менее важна и работа по повышению внимания врачей к инфекции в целях своевременной диагностики, выявления и изоляции заболевших корью, принятия адекватных профилактических и противоэпидемических мер. Во всех субъектах Российской Федерации проводится широкая информационная кампания по профилактике кори для населения о преимуществах вакцинопрофилактики, подчеркнули в Роспотребнадзоре.