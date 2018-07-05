Кузнецова поддержала идею учреждения в России Дня отца

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции ММПЦ МИА Россия сегодня. 18 октября 2017

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции ММПЦ МИА Россия сегодня. 18 октября 2017

Самсонова МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова поддерживает идею учреждения в России Дня отца, об этом она заявила журналистам в четверг.

Соответствующая инициатива была озвучена членом Общественной палаты РФ Сергеем Рыбальченко на заседании проектного центра при детском омбудсмене. Общественник предлагает отмечать данный праздник в последнее воскресенье октября, за месяц до дня матери.

"Все, что касается семьи, важно. Это интересная инициатива, мне кажется, очень логичная сегодня, тем более что есть международный День отца. Думаю, что и в России хорошо бы установить свой праздник", — сказала журналистам Кузнецова по итогам заседания.

Возможность появления нового семейного праздника — Дня отца обсуждается в России уже несколько лет.