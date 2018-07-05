"Яндекс" объяснил причину попадания файлов Google Docs в поисковую выдачу‍

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В пресс-службе "Яндекса" объяснили, в каком случае документы из Google Docs могут выдаваться в поисковой системе

Накануне пользователи соцсетей сообщили о том, что поисковик стал выдавать документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей.

В компании рассказали, что это может произойти, если интернет-страницы не защищены паролем или открытый доступ к ним не запрещен администратором сайта.

Представитель компании рассказал о принципе работы "Яндекса": идет индексация всей открытой части интернета — тех страниц, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.

"Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета", — пояснил собеседник агентства.

Сейчас служба безопасности "Яндекса" связывается с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в файлах может оказаться приватная информация.

Комментарием Google РИА Новости пока не располагает.