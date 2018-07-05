Нарышкин рассказал о вкладе разведчиков в победу на Курской дуге

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Разведчики внесли значительный вклад в победу Красной Армии над гитлеровскими войсками в Курской битве, 75-летие со дня начала которой отмечается в четверг, сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Советская внешняя разведка, военная, стратегическая разведка, добыла большой объем информации, разведывательных материалов о замыслах противника, что, конечно, явилось значительным вкладом в победу в Курской битве и в дальнейшие события Великой Отечественной войны", — сказал Нарышкин.

В качестве примера он привел работу легендарного разведчика Кима Филби, добывшего и передавшего в Москву неоценимую информацию о планах германского командования по подготовке и проведению летом 1943 года под Курском стратегической операции "Цитадель". Как отмечают историки, во многом благодаря информации, переданной Филби, советским войскам удалось одержать победу в этом решающем сражении Великой Отечественной войны. Сам Филби считал те добытые материалы своим главным достижением за долгие годы работы на советскую разведку.

Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой "Кембриджской пятерки" — группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-е-1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.

Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.

После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.