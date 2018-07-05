РЖД окажут помощь семье погибшего в ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семье погибшего помощника машиниста и пострадавшему машинисту в результате столкновения в Ростовской области пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщают РЖД со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

Четвертого июля в Ростовской области водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погиб помощник машиниста электровоза локомотивного депо Батайск Игорь Чижик, которому было 55 лет. У него остались жена и двое взрослых детей.

"Обращаю внимание и прошу, чтобы и семье погибшего, и пострадавшему машинисту обязательно была оказана вся необходимая помощь", – цитируют РЖД выступление Белозерова с сетевого селекторного совещания, посвященного итогам работы компании в июне и в первом полугодии 2018 года.

Также глава РЖД поручил проработать совместно с машиностроителями вопрос оборудования перспективных локомотивов дополнительными системами безопасности машиниста.

Глава компании отдельно остановился на теме производственной безопасности на железной дороге. В частности, остается значительным количество транспортных происшествий на переездах, и в большинстве случаев виновниками происшествий являются водители автомобилей, которые в нарушение правил дорожного движения выезжают на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах.