Навязывание допуслуг к ОСАГО грозит страховщикам крупными штрафами

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Навязывание дополнительных услуг при заключении полиса ОСАГО грозит страховщикам очень большими штрафами, заявил журналистам в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"У нас богатая практика — десятки и даже сотни дел по России. И все мы выиграли суды. Мы пресекаем эту практику и будем пресекать. Более того, компании, которые будут делать это дальше, будут платить очень большие штрафы… Если к нам попала жалоба, компания обречена на гигантский штраф", — предупредил Артемьев.

В четверг глава ФАС находится в Красноярске, где встречается с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Они подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили проблемы конкуренции на местных рынках.