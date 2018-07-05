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Глава Sputnik Эстония вошла в число лидеров медиаотрасли в России

(обновлено: 23:14 05.07.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНаграда в номинации За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России, присужденная шеф-редактору Sputnik Эстония, руководителю представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елене Черышевой на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве. 05.07.2018Награда в номинации За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России, присужденная шеф-редактору Sputnik Эстония, руководителю представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елене Черышевой на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве. 05.07.2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Эстония в составе МИА "Россия сегодня" Елена Черышева стала лауреатом национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" в 2018 году. По итогам конкурсного отбора ее деятельность на посту главы Sputnik Эстония была отмечена "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".

"Признание со стороны такой премии, как "Медиа-менеджер России" — больше чем награда. Это серьезная поддержка журналистов Sputnik, работающих и у нас в Эстонии, и в редакциях по всему миру. Несмотря на давление, запреты и ограничения наши ребята неизменно демонстрируют высочайший уровень профессионализма. Спасибо за оценку их работы", — отметила Елена в благодарственном слове к лауреатам премии.

Вячеслав Муругов, Председатель Наблюдательного совета премии "Медиа-менеджер": "При текущей мировой политической обстановке, работать в российском информационном агентстве за рубежом — крайне непростая задача. Приходится вести постоянные сражения на информационном фронте. Елена Черышева и ее команда выполнили в минувшем году грандиозную работу на очень непростом участке. Мы без тени сомнений отмечаем эту работу и гордимся тем, что премия "Национальный Медиаменеджер" досталась столь ответственному, яркому и профессиональному лауреату".

В рамках церемонии, проходившей в разгар чемпионата мира, Sputnik также предложил всем участникам награждения почувствовать азарт футбольных сражений. В фан-зоне Sputnik были установлены ворота виртуальной реальности, в которые каждый желающий мог забить победный гол.

Одна из ведущих медиапремий России объединила представителей разных сфер отрасли — от крупных федеральных холдингов до региональных изданий. Премия была учреждена в 2001 году по инициативе журнала о медиабизнесе "Новости СМИ". Эта отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии. Она создана для пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе и в сфере коммуникаций, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.

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В 2018 году заявки подавались в 11 номинациях: "Печатные СМИ", "Электронные СМИ", "Интернет-СМИ", "Медиахолдинги", "Отраслевые партнеры", "Реклама и маркетинговые коммуникации", "Коммуникации/Связи с общественностью", "Социальная ответственность медиабизнеса", "За вклад в развитие отрасли", "За выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России", "Самый стильный Медиаменеджер".

За время проведения премии ее лауреатами стали несколько сотен ведущих топ-менеджеров медиарынка. Топ-руководители МИА "Россия сегодня" также неоднократно становились лауреатами "Медиа-менеджер России". Так, в 2017 году наградами премии были отмечены заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко за выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России и руководитель фотослужбы агентства Александр Штоль за создание новых трендов в фотожурналистике.

Редакционный центр Sputnik Эстония начал работу в стране в феврале 2016 года на русском и эстонском языках. Сейчас его новостной сайт стабильно входит в первую пятерку онлайн-СМИ страны. В редакции работает 30 человек, а также функционирует мультимедийный пресс-центр, который позволяет проводить мероприятия различных форматов.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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