Комитет Госдумы поддержал обязательную маркировку сигарет

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную маркировку табачных изделий.

Документ устанавливает, что в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации. Это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем. Содержащаяся в таких системах информация наравне с данными таможенного и налогового учета и собственных систем учета производителей будет использоваться для учета производства и отслеживания оборота табачной продукции в рамках ЕАЭС.

Второе чтение законопроекта об уточнении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере официального статистического учета запланировано на 10 июля.