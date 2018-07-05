Третьяковка начала бороться с "нелегальными" экскурсиями

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Третьяковская галерея рада растущему интересу к отечественному искусству, но пытается обеспечить наиболее комфортное пребывание посетителей в залах, поэтому с мая ввела специальные бейджи для групповых занятий и экскурсий. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе музея.
В Третьяковке подчеркнули, что рады всем посетителям, ценят внимание постоянных зрителей и тех, кто впервые приходит в музей.
"Постоянно возрастающий поток гостей – свидетельство любви к отечественному искусству, признание особого места Третьяковской галереи в русской культуре. Но это же ставит перед нами непростые задачи поддержания в залах необходимых для экспонатов и публики условий, соблюдения норм безопасности, комфорта для всех", — сказали в пресс-службе.
Правила проведения и оформления экскурсий не менялись в Третьяковке около 20 лет, добавили в пресс-службе, пояснив, что в целом они не отличаются от правил в других крупных музеях мира. Но с 15 мая в галерее ввели специальные бейджи для групповых занятий и экскурсий. "Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы", — подчеркнули в пресс-службе.