Путин поручил подготовить план по определению взаимозаменяемости лекарств

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву и Федеральной антимонопольной службе разработать план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарств на ближайшие три года, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Ответственными за подготовку и реализацию плана назначены министр Вероника Скворцова и глава ФАС Игорь Артемьев, которые должны до 1 сентября сообщить о выполнении поручения и далее докладывать каждые полгода.

"Разработать при участии Федеральной антимонопольной службы и утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 – 2021 годы с указанием этапов, сроков и целевых показателей выполнения этих мероприятий в отношении различных групп лекарственных препаратов. Обеспечить реализацию названного плана", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства 20 июня в Кремле на совещании с кабинетом министров обсудил доступность и качество лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере.

Кроме того, Путин по итогам встречи с правительством поручил Минздраву разработать и утвердить план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в российских регионах к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и обеспечить его реализацию.

Доложить о реализации данного поручения министр Скворцова должна до 15 октября и далее сообщать ежеквартально.