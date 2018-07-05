Болельщики за время ЧМ съели в Казани 21 тыс эчпочмаков

Баннер с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 в Казани

Баннер с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 в Казани

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Аккредитованные кафе, бары и рестораны Казани за 20 дней чемпионата мира по футболу продали более 21,1 тысячи "треугольников" (татарское национальное блюдо эчпочмак) и почти 88 тысяч литров пива, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.

"Первые итоги чемпионата мира по футболу FIFA-2018 подвели 65 объектов, аккредитованных брендом Visit Tatarstan. Среди них кафе, бары и рестораны. Опрос показал, что на протяжении 20 дней чемпионата было выпито 87,9 литра пива и съедено 21,1 тысячи треугольников в аккредитованных казанских кафе и ресторанах", — говорится в сообщении.

Средний чек российского болельщика, по информации госкомтуризма Татарстана, составил 1,5 тысячи рублей, иностранного болельщика – около 2 тысяч рублей. Самыми доброжелательными, как отмечается, были болельщики из Колумбии. Например, в ресторане "Перекрёсток джаза" болельщики Колумбии после ужина пригласили шеф-повара и исполнили ему песню в знак благодарности.

Руководство казанских заведений, аккредитованных брендом Visit Tatarstan, характеризует иностранных посетителей, как "весёлых гостей, создающих дружелюбную атмосферу и незабываемые впечатления", "очень позитивных людей с отличной энергетикой", "дружелюбных гостей, с которыми приятно общаться, часто поднимающих настроение, произносящих слова благодарности и особенно "Спасибо" с акцентом". Несколько заведений отметили, что иностранные болельщики очень дружно болеют за российскую команду.

В числе интересных фактов госкомтуризма республики отмечает, что в кафе "Хинкальная" иностранцами было съедено 57,7 тысячи хинкали и 5,8 тысячи хачапури, а бар-магазин "Хлеб и вино" посетил представитель легендарного дома шампанских вин Taittinger.

Официальный туристический бренд республики Visit Tatarstan проводит аккредитацию на протяжении двух лет. Сотрудники центра развития туризма Татарстана проверяют татарстанские объекты, интересные туристам – кафе, рестораны, отели, музеи, магазины, транспортные компании, туроператоров на соответствие критериям качества Visit Tatarstan. Цель аккредитации – создать качественную туристскую инфраструктуру и удовлетворить интересы путешественников. Аккредитованные объекты внедряют в свою работу ценности туристического бренда, получают специальную наклейку с пометкой "Рекомендовано Visit Tatarstan", сертификат об аккредитации и публикацию на официальном туристическом портале Татарстана.

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