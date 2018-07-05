Болельщики за время ЧМ съели в Казани 21 тыс эчпочмаков

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Аккредитованные кафе, бары и рестораны Казани за 20 дней чемпионата мира по футболу продали более 21,1 тысячи "треугольников" (татарское национальное блюдо эчпочмак) и почти 88 тысяч литров пива, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
Средний чек российского болельщика, по информации госкомтуризма Татарстана, составил 1,5 тысячи рублей, иностранного болельщика – около 2 тысяч рублей. Самыми доброжелательными, как отмечается, были болельщики из Колумбии. Например, в ресторане "Перекрёсток джаза" болельщики Колумбии после ужина пригласили шеф-повара и исполнили ему песню в знак благодарности.
Руководство казанских заведений, аккредитованных брендом Visit Tatarstan, характеризует иностранных посетителей, как "весёлых гостей, создающих дружелюбную атмосферу и незабываемые впечатления", "очень позитивных людей с отличной энергетикой", "дружелюбных гостей, с которыми приятно общаться, часто поднимающих настроение, произносящих слова благодарности и особенно "Спасибо" с акцентом". Несколько заведений отметили, что иностранные болельщики очень дружно болеют за российскую команду.
Официальный туристический бренд республики Visit Tatarstan проводит аккредитацию на протяжении двух лет. Сотрудники центра развития туризма Татарстана проверяют татарстанские объекты, интересные туристам – кафе, рестораны, отели, музеи, магазины, транспортные компании, туроператоров на соответствие критериям качества Visit Tatarstan. Цель аккредитации – создать качественную туристскую инфраструктуру и удовлетворить интересы путешественников. Аккредитованные объекты внедряют в свою работу ценности туристического бренда, получают специальную наклейку с пометкой "Рекомендовано Visit Tatarstan", сертификат об аккредитации и публикацию на официальном туристическом портале Татарстана.