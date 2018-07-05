Опрос показал, как москвичи оценивают качество сотовой связи

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Большинство абонентов операторов "большой четверки" в Москве довольны качеством мобильной связи, следует из опроса холдинга "Ромир", который имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным опроса, в целом абоненты "большой четверки" удовлетворены качеством услуг — общий индекс удовлетворенности составил 68%. "Если суммировать выставленные оценки то получается, плохо и очень плохо оценивают качество связи только 7% потребителей, хорошо и отлично – 79%", — говорится в исследовании.