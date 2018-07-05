Эксперты обрисовали портрет типичного отправителя денежных средств в России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов, большинство из них составляют семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним образованием, которые ориентируются в выборе компании на удобство получателя, следует из совместного исследования платежного сервиса Western Union и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Удобство для получателя (31%), тарифы (29%) и рекомендации знакомых (26%) являются ключевыми факторами для мигрантов из стран СНГ при выборе оператора денежных переводов. Обычно они делают свой выбор в зависимости от удобства для получателя в стране назначения и близости к месту проживания получателя", — говорится в исследовании.

Авторы отмечают, что большинство отправителей платежей — мигрантов из СНГ составляют мужчины-семьянины в возрасте от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием. В России они заняты в сфере строительства, торговли или коммунального хозяйства. Более половины респондентов имеет при этом банковскую карту, однако зарплату многие из них получают наличными.

Денежные переводы для мигрантов — это обычные расходы, такие же как аренда жилья, продукты питания и потребительские товары. "Граждане СНГ отправляют на родину до 40% своего дохода", — обращают внимание Western Union и НАФИ.

Россияне в свою очередь пользуются безналичными переводами не только, чтобы отправить деньги родственникам, но и для оплаты товаров и услуг. При этом они больше всего ценят надежность и безопасность сервиса, величина комиссии за перевод важна лишь для 25% респондентов.

Типичный отечественный отправитель безналичного перевода — это семьянин с высшим образованием и средним уровнем дохода в возрасте от 28 до 45 лет, который переводит средства в Китай, Турцию, США и другие страны дальнего зарубежья. "Россияне в возрасте до 36 лет отправляют деньги за границу чаще, чем пожилые люди", — констатируют авторы исследования.