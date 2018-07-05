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"Ждите, пока умрет". Скорая в Уренгое отказалась везти ветерана в больницу

(обновлено: 08:11 05.07.2018)
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© Фото из личного архива семьи НиколенкоВладимир Николенко с дочерью ЛюдмилойВладимир Николенко с дочерью Людмилой
© Фото из личного архива семьи Николенко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. В Новом Уренгое родные 92-летнего ветерана Владимира Николенко трижды вызывали скорую помощь, после того как вечером ему стало плохо. Однако врачи по очереди отказывались везти его в больницу, объясняя это тем, что он "не доедет". В итоге Николенко доставили в реанимацию только утром следующего дня, когда он уже был в бессознательном состоянии. Ветеран пришел в себя и сейчас восстанавливается. Почему медики так себя вели и что им грозит — в материале РИА Новости.

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Двадцать пятого июня Владимира Григорьевича выписали из местной больницы в удовлетворительном состоянии — у ветерана проблемы с сердцем и подозрение на рак легкого. Через несколько дней дети собирались отвезти его в Тюмень на осмотр к хирургу. Однако к вечеру 26 июня Николенко начал задыхаться, и дочь Людмила, постоянно дежурившая у него в последнее время, вызвала скорую. Врачи вкололи больному анальгин, ему полегчало, и медики вскоре уехали.

"Ночью я заметила, что состояние папы ухудшилось: губы посинели, стали надуваться, он тяжело дышал, хотя и находился в сознании. Пришлось снова вызвать бригаду. Приехав, врачи осмотрели его, но, узнав возраст и историю болезни, только развели руками и заявили, что ни одна скорая не возьмется его транспортировать, — якобы состояние слишком тяжелое и отец может умереть по дороге", — вспоминает в разговоре с РИА Новости события той ночи Людмила.

Вслед за скорой вместе с женой приехал и сын ветерана Владимир. "Когда Люда в пять утра позвонила и сказала, что отцу плохо, мы сразу заказали такси и к пяти тридцати были в квартире. Врачи выгнали нас всех из комнаты, провели с отцом какие-то сомнительные манипуляции: мы только слышали глухие удары по телу. Потом сообщили, что ничего больше сделать нельзя, посоветовали обратиться к лечащему врачу и уехали", — рассказывает сын.

© Фото из личного архива семьи НиколенкоВладимир Николенко с сыном Владимиром
© Фото из личного архива семьи Николенко
Владимир Николенко с сыном Владимиром

Лечащий врач Елена накануне выписывала Владимиру Григорьевичу лекарства и оставила свой номер. Узнав о случившемся, она приехала, осмотрела больного и вынесла свой вердикт: срочно в реанимацию, старика еще можно спасти.

Однако скорая помощь, куда продолжала звонить уже Елена, несмотря на объяснения лечащего врача, отказывалась выезжать, ссылаясь теперь на запрет приемного отделения больницы.

"Перепалка с ними длилась около трех часов. Мне удалось дозвониться до заведующей отделением и получить ее согласие на транспортировку. Однако скорая твердила свое. Я пригрозила им жалобой в департамент здравоохранения и только после этого услышала, что машина в пути. Приехав, я первым делом ввела ему нитроглицерин — состояние немного улучшилось, он держался молодцом. Но мы потеряли много времени: в таких случаях нужно не переговоры вести, а спасать пациента!" — прокомментировала РИА Новости терапевт Елена.

"Повезем только с распиской"

По прибытии врачи скорой помощи продолжили уговаривать семью отказаться от транспортировки в реанимацию. "Папа всеми силами пытался показать, что он в сознании — двигал руками и ногами, даже говорил отдельные слова, а они все списывали на бессознательные рефлексы и объясняли, что остается лишь сидеть и ждать конца. Но мы не отступали, к тому же лечащий врач нас полностью поддерживала. В итоге медработники взяли с нас расписку, что мы берем всю ответственность в случае смерти отца на себя, и только после этого согласились везти его в реанимацию", — сетует Людмила Николенко.

© Фото из личного архива семьи НиколенкоВладимир Николенко с правнучкой
© Фото из личного архива семьи Николенко
Владимир Николенко с правнучкой

Правда, возникла еще одна трудность: носилки, как объяснили медики, должны нести четверо, а в бригаде, как нарочно, было всего двое — мужчина и женщина. Помощь пришлось искать на стороне — в Совете ветеранов Нового Уренгоя. Там выделили несколько человек, и примерно к десяти утра Владимира Григорьевича привезли в больницу.

"Пока мы спорили, отец все-таки потерял сознание. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, мы очень переживали. Но, несмотря ни на что, он быстро пошел на поправку: через пять дней открыл глаза, а вчера наконец заговорил. Надеемся, что скоро он еще больше окрепнет", — делится подробностями дочь.

Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Новоуренгойской центральной горбольнице подтвердили, что у пациента положительная динамика. "Ветерану была оказана вся необходимая помощь. На сегодняшний день он чувствует себя неплохо", — сообщил корреспонденту РИА Новости источник в администрации медучреждения.

Эта история взволновала весь город, говорит Людмила Николенко, ведь ветерана и его семью здесь знают все.

"У папы непростая судьба, люди его уважают. Его мать умерла при родах, в Великую Отечественную войну немцы убили на Украине тетю, которая его воспитывала, после чего подростка эвакуировали на Урал. Там он поступил в ремесленное училище и трудился в тылу: подвозил на поездах к фронту боеприпасы. Как-то раз они попали под бомбежку. Когда папа пытался вынести тело погибшего товарища, в ногу угодил осколок — он до сих пор там. После войны отец создал крепкую семью — сейчас растим его внуков и правнуков. Работал папа всегда на руководящих должностях, преимущественно в сфере строительства. Когда по состоянию здоровья стало тяжело трудиться полный день, он стал активно помогать людям в качестве заместителя главы Совета ветеранов. Как можно отказаться помочь такому человеку, ведь это наши последние герои!" — удивляется Людмила.

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Поведение врачей вызвало вопросы и у департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. "Мы осведомлены о ситуации. Сейчас по данному инциденту началась проверка. Эксперты дадут всестороннюю оценку произошедшему и действиям медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками Николенко", — сообщил РИА Новости глава департамента Сергей Новиков.

Администрация скорой от комментариев отказалась. "Факт обращения является врачебной тайной, будем соблюдать законодательство", — отрезала в разговоре с нами заместитель главного врача Новоуренгойской станции скорой помощи по медицинской части Татьяна Ярмак.

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И эти люди воевали за будущее тех подоноков, которые отказались оказывать помощь, хотя и давали клятву Гиппократа.
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