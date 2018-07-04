ОНФ выступил за упрощение системы проверки контента на признаки экстремизма

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступают за совершенствование системы реестра запрещенных материалов, чтобы процесс проверки контента на наличие признаков экстремизма для интернет-пользователей был проще, заявила журналистам в среду координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Генпрокуратуре и ОНФ проанализировать использование понятия "экстремистское сообщество". Доклад о выполнении должен быть представлен до 15 сентября 2018 года.

"Нужно усовершенствовать систему создания реестра экстремистских материалов для того, чтобы любой человек мог по контексту вбивать какой-либо материал и получать подтверждение или опровержение того, является ли он экстремистским или нет. Эксперты говорят, что это несложно сделать", — сказала Костенко после совещания, посвященного правоприменительной практике в сфере противодействия экстремистской деятельности.

Она добавила, что ОНФ намерен провести серию экспертных совещаний, посвященных усовершенствованию действующего законодательства по борьбе с экстремизмом.

В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным писатель и депутат Сергей Шаргунов обратил внимание на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, однако в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до маразма и абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, но нужна и определенность в понятиях. В ОНФ в свою очередь сообщили, что проанализируют правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложат законодательные изменения.