В Ростовской области восстановили движение поездов после ДТП

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Движение поездов в Ростовской области, прерванное из-за столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде, восстановлено, сообщает РЖД.

По предварительным данным ГИБДД области, около 15.30 мск в Азовском районе между Азовом и селом Самарское произошло столкновение "Камаза", груженного ячменем, и пассажирского поезда сообщением Архангельск — Новороссийск. Как сообщают в РЖД, погибли водитель грузовика и машинист поезда, за медицинской помощью обратились два пассажира.

"С 19.01 на перегоне Высочино – Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги движение поездов осуществляется по обоим путям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП задержка поездов составила от 20 минут до 1 часа.

Ранее в среду в РЖД сообщали, что причиной ДТП стало нарушение водителем "Камаза" правил дорожного движения. По данным компании, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП произошел сход одной колесной пары локомотива, габарит по соседнему пути не нарушен.

Для устранения последствий происшествия образована комиссия ОАО "РЖД" под руководством начальника Северо-Кавказской железной дороги Владимира Пястолова.

Ространснадзор сообщил о выезде на место ДТП начальника южного территориального управления Госжелдорнадзора Сергея Шульгина.