Минтранс разработает закон о защите прав пассажиров в случае овербукинга

ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Минтранс разработает закон о защите прав пассажиров в случаях овербукинга в РФ, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мы будем закон делать в ближайшее время. Работу над этим законом мы начинали, предполагалось легализовать овербукинг. Тогда эта идея была признана не совсем целесообразной, мы эту работу прекратили", — рассказал министр журналистам.

По его словам, Минтранс получает большое количество жалоб от пассажиров, которые не только не смогли улететь, но даже не получили компенсаций от авиакомпаний. Как отметил Дитрих, этот закон должен обеспечить права пассажиров. "Работа над законопроектом уже начата", — добавил он.

По словам главы Минтранса, компенсации для российских пассажиров должны быть сопоставимы с западными нормами, учитывая российские реалии. В качестве примера он привел некоторые страны, где компенсация находится на уровне, примерно, 800 долларов.

ОНФ в мае обратился в Минтранс, транспортную прокуратуру и Ространснадзор с предложением сделать овербукинг (систему, при которой на рейс продается больше мест, чем есть на самом деле) отдельным нарушением КоАП РФ и увеличить за него штраф. Представители ОНФ отметили, что в последнее время участилось количество случаев, когда граждане, имея на руках заранее купленный билет, не могут вылететь вовремя из-за якобы технических неполадок. Такая ситуация является примером овербукинга, так как число проданных на рейс билетов превышает количество пассажиров, которые мог вместить самолет.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев отмечал, что невозможность отправиться запланированным рейсом чаще всего выливается для граждан в допрасходы: "слетает" бронь гостиницы, человек пропускает встречи, стыковочный рейс или опаздывает на поезд.