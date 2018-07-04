МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке соотечественникам — переселенцам из-за рубежа.

Документ устанавливает возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. При условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность.

Законопроект, внесенный правительством РФ, разработан во исполнение поручения президента в целях стимулирования переезда соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь, на Дальний Восток.

Изменения вносятся в закон о дальневосточном гектаре. В соответствии с действующим законодательством гражданину на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся на территории Дальневосточного федерального округа, площадь которого не превышает одного гектара. Площадь участка, предоставляемого на основании заявления, поданного несколькими гражданами, также исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого человека.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков напомнил на пленарном заседании, что в 2017 году в рамках госпрограммы добровольного переселения на Дальний Восток переехало 5348 человек, или 5% от тех, кто переезжает по этой программе. "По нашим оценкам, принятие данного законопроекта позволит дополнительно привлечь на Дальний Восток порядка еще до 3 тысяч человек в год", — добавил замминистра.