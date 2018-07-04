Госдума разработает проект о защите прав женщин на основе исследования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Госдума изучит правовое регулирование в сфере защиты прав женщин Новый законопроект будет разработан в Госдуме на основе результатов изучения российского и зарубежного опыта для совершенствования законодательства в сфере защиты прав женщин, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее на портале госзакупок были опубликованы материалы, согласно которым Государственная дума планирует изучить опыт для совершенствования законодательства в сфере защиты прав женщин, а также для правового регулирования вопросов их социального статуса. Тендер на выполнение соответствующего исследования проводит аппарат Госдумы, потратить на него планируется до 4 миллионов рублей.

"Второго августа будет определен победитель, который будет делать это исследование, масштабное системное, на базе которого мы и будем делать новый законопроект о защите прав женщин в трудовых отношениях", — заявила Пушкина на заседании комитета Госдумы.

Она добавила, что исследование должно быть готово к 30 ноября этого года, рабочая группа начнет разрабатывать проект в осеннюю сессию. "Срок выполнения работ – до 30 ноября 2018 года. Мы хотим вернуться после отпуска и сразу же начать в составе рабочей группы разрабатывать новый современный закон, потому что проблема существует", — отметила депутат.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате отклонить проект закона "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации".

Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении в 2003 году, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению. Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в проекте закона.