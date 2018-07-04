Эксперт прокомментировал идею о проверке паспортов у зрителей кинотеатров

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Возможность просить паспорт у посетителей кинотеатров является малопрактичной мерой, поскольку может доставить неудобство зрителям и негативно сказаться на посещаемости, считает гендиректор объединённой сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" Роман Линин.
"В целом изменения в законе, позволяющие кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей при покупке билетов на фильмы с возрастным ограничением, – мера востребованная, но малопрактичная и слабореализуемая. Надо не забывать, что поход в кино – это, прежде всего, отдых, развлечение, приятное провождение времени, и зрители не привыкли брать с собой паспорта в кинотеатры, как и в другие места отдыха. Кинотеатры и без того имеют четкие указания, регламентирующие возможность кассира попросить зрителя подтвердить возраст. В данном контексте есть смысл еще раз пересмотреть саму процедуру присвоения кинофильму той или иной возрастной категории", — сказал Линин, чьи слова приводит пресс-служба.
"После выработки четких критериев возрастной классификации удобно было бы индустрии самой регулировать данную процедуру, то есть непосредственное присвоение возрастных ограничений конкретным фильмам можно отдать на откуп тех, кто лучше всего понимает, для какой аудитории снимался фильм, — продюсерам и дистрибуторам, оставив право проверки на соответствие за самими зрителями и контролирующими органами", — заключил Линин.