В Роспотребнадзоре рассказали о повышенной смертности из-за качества воды

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Минстрой: около 15 млн человек в России нуждаются в улучшении качества воды Показатель дополнительных случаев смертности всего населения РФ, ассоциированных с качеством воды системы питьевого водоснабжения, не соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превысил среднероссийский уровень в 2017 году в 28 регионах, следует из доклада Роспотребнадзора.

"Средний по России показатель дополнительных случаев смерти всего населения Российской Федерации от болезней органов пищеварения, ассоциированных с качеством воды системы питьевого водоснабжения, не соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, вероятностно составил 2,07 на 100 тысяч населения. Среднероссийский уровень был вероятностно превышен на территории 28 регионов страны, наибольшие уровни (более 4,51 на 100 тысяч населения) отмечены на территориях Республики Мордовия, Курганской области, Республик Калмыкия, Дагестан, Московской, Ивановской, Свердловской, Новгородской, Ростовской, Костромской областей", — говорится в государственном докладе Роспотребнадзора по итогам 2017 года, который есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что показатель дополнительных случаев заболеваемости населения болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, ассоциированных с качеством питьевой воды, не соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, вероятностно составил в среднем по Российской

Федерации 85,3 случая на 100 тысяч населения или 6,13% от всей заболеваемости по указанной причине. В докладе говорится, что ассоциированная заболеваемость регистрировалась в 82 субъектах России, в том числе на приоритетных территориях — Республики Дагестан, Мордовия, Калмыкия, Новгородская область, Республика Коми (диапазон 222,39–758,63 дополнительных случаев на 100 тысяч населения).

"Показатель дополнительных случаев заболеваемости некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями всего населения в среднем по Российской Федерации, ассоциированных с качеством питьевой воды, не соответствующим гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, вероятностно составил 43,9 на 100 тысяч населения, или 1,57% от всей заболеваемости по указанной причине. Среднероссийский уровень был превышен на территориях 19 регионов страны, наибольшие уровни (более 265,0 дополнительных случаев на 100 тысяч населения) отмечены на территориях Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Ненецкого автономного округа, Смоленской области", — следует из доклада Роспотребнадзора.

Авторы доклада отметили, что в структуре дополнительных случаев заболеваемости всего населения, ассоциированной с водным пероральным фактором, приоритетные позиции занимают болезни органов пищеварения – 27,26% (более 562 тысяч абсолютных случаев), мочеполовой системы – 22,43% (более 462 тысяч абсолютных случаев), костно-мышечной системы и соединительной ткани – 17,23% (более 355 тысяч абсолютных случаев), болезни кожи и подкожной клетчатки – 16,61% (более 342 тысяч абсолютных случаев), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 6,07% (свыше 125 тысяч абсолютных случаев).

"В структуре дополнительных случаев заболеваемости детского населения, ассоциированной с водным пероральным фактором, приоритетные позиции занимают болезни органов пищеварения – 43,04%, кожи и подкожной клетчатки – 21,57%, костно-мышечной системы и соединительной ткани – 15,47%, мочеполовой системы – 10,92%, системы кровообращения – 4,74%", — следует из доклада Роспотребнадзора.

Авторы доклада добавили, что в целом по России показатель дополнительных случаев заболеваемости, связанной с загрязнением питьевой воды, вероятностно составил в 2017 году 1404,6 на 100 тысяч всего населения и 2233,9 на 100 тысяч детского населения, что составляет 1,79 и 1,24% от всей заболеваемости населения соответствующего возраста соответственно. По сравнению с 2015 годом регистрируется прирост показателя дополнительных случаев заболеваний, связанных с загрязнением питьевой воды, на 5,9% у всего населения и на 6,31% – у детского населения.