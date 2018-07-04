Путешественник Ефремов отказался демонтировать памятные знаки в нацпарке

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Нижегородский путешественник Валентин Ефремов, которого национальный парк "Берингия" на Чукотке обвинил в незаконной установке на мысе Дежнева памятных знаков, заявил, что не намерен их демонтировать.

Ефремов 6 марта в рамках экспедиции "Россия от запада до востока" отправился на мыс Дежнева, чтобы установить там памятный колокол и якорь памяти всех первопроходцев и первооткрывателей русских земель. Нацпарк "Берингия" заявил, что Ефремов незаконно установил в нацпарке памятные знаки, нарушив целостность памятника археологии и священного места эскимосов. Учреждение выслало Ефремову предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10 июля, в противном случае они будут демонтированы сотрудниками специальной государственной инспекции парка.

"Я прошел путь от Калининграда до мыса Дежнева. В этом пути я с собой вез отлитый в Нижнем Новгороде колокол и якорь. У меня эта экспедиция идет уже второй год. Сейчас заключительный этап. В 2017 году мы писали в "Берингию" письмо, чтобы нам позволили в парке установить колокол и якорь… Они категорически отказали", — сказал Ефремов РИА Новости.

По его словам, на мыс Дежнева он шел не как частное лицо, а в рамках исторической акции, которая была благословлена патриархом и освящена владыкой Анадырским. "Я не собираюсь ничего убирать, я не из-за этого сюда шел. Я пришел, чтобы чествовать нашу историю, и сделать всё, чтобы помнили наши внуки и правнуки", — добавил Ефремов.

В нацпарке ранее сообщали, что крест был установлен Ефремовым в границах объекта культурного наследия "Многослойное поселение Наукан". Возникновение поселения датируется учёными XI-XII веками. Ефремов уточнил, что не нарушал целостности объекта и не копал на этой территории. "Сооружения эти (памятные знаки) поставлены не капитально. Они стоят на земле, обложены камнями, там даже ничего не копали", — заметил он.

Как сообщил РИА Новости атаман Валерий Камшилов, экспедиция Ефремова проходит под флагом Союза казачьих войск РФ и зарубежья, а также под информационным патронажем Ассоциации жертв политических репрессий. По его мнению, данная ситуация с нацпарком — "шум из ничего". "Найдём грамотных юристов, чтобы прийти к консенсусу", — отметил он.

Мыс Дежнёва — крайняя восточная точка Евразии — находится в границах национального парка. Для посещения этой территории требуется специальное разрешение, а ведение какой-либо хозяйственной деятельности должно согласовываться с Минприроды.