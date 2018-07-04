Проект, разрешающий родственникам посещать реанимацию, прошел I чтение

© Depositphotos / Khakimullin Скворцова рассказала о новых технологиях в российской медицине Госдума РФ в среду на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации.

Ранее депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, находящегося в реанимации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что принятия соответствующего законопроекта ждали многие годы. "С просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из прямых линий обратился к президенту Владимиру Путину известный актер Константин Хабенский. Законопроект был внесен нашими коллегами-депутатами. И сегодня мы выходим на принятие решения, которого ждут люди", — отметил Володин.

Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль ранее пояснял, что в настоящее время обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, а на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае. Однако, по его словам, скоро Минздрав должен представить соответствующий порядок посещения.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект. При этом глава комитета Дмитрий Морозов поручил автору законопроекта еще провести работу над инициативой совместно с пациентскими организациями.

Правительство РФ также поддержало законопроект, однако высказало в своем заключении ряд замечаний. В частности, в проекте отсутствует механизм реализации данной нормы, включающий установление на подзаконном уровне общего порядка соответствующей деятельности. В связи с этим в различных медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы указанные условия могут различаться, и решение о посещении пациентов принимается для каждого конкретного случая, отмечается в заключении.

"Открывать реанимации для посещения родственников, я считаю, не только можно, но и нужно. Пациенты реанимаций более других нуждаются в поддержке близких. Особенно это касается детей. Ребенок испытывает сильнейший стресс, находясь в реанимации, и это только усугубляет ситуацию. Поэтому открытая реанимация – это гуманно и правильно. Но я согласен с медиками – превращать ее в проходной двор тоже нельзя", — сказал Огуль РИА Новости.