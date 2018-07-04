Более 11 тысяч чувашских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях

ЧЕБОКСАРЫ, 4 июл — РИА Новости. Отдыхом и оздоровлением за летний сезон планируется охватить более 11 тысяч школьников Чувашии, что на 1,1 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил министр образования и молодёжной политики республики Александр Иванов.

"В первую смену на территории республики работало 18 загородных оздоровительных лагерей для детей. С начала лета в них отдохнули 4525 детей, заполняемость лагерей составила 97%. Все лагеря обеспечены квалифицированными кадрами. На постоянном контроле находится состояние антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей", — процитировали в пресс-службе администрации главы Чувашии слова Иванова.

Он добавил, что наиболее востребованы среди детей специализированные (профильные) смены. Так, в первую смену на базе лагеря "Звездный" прошли профильные смены "Юнармия", "Фаворит", "Арт-лето", "Кадеты", на базе лагеря "Золотой колос" — "Экология", "Робототехника, 3D-моделирование", на базе центра "Созвездие" — профильная языковая смена, в лагере "Солнышко" — "Сводный детский хор". Всего в этом году в загородных детских лагерях запланировано проведение 13 профильных смен, в которых примут участие 950 школьников.

В пресс-службе добавили, что почти у 92% детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях Чувашии в первую смену, оздоровительный эффект выше на 0,6% по сравнению с прошлым летним сезоном. Оздоровительный эффект характеризует рост, массу тела, мышечную силу и жизненную емкость легких, оценка динамики которых за летнюю оздоровительную смену является обязательной для определения степени эффективности оздоровления. Динамика показателей зависит, в том числе, от питания, двигательного режима, режима дня, проводимых оздоровительных процедур и физкультурно-массовой работы.

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