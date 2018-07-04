В МВД предложили упростить наделение гражданством соотечественников

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства для соотечественников, живущих за рубежом, внесен в правительство, сообщила журналистам в среду заместитель начальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова.

"Видя те проблемы, которые возникают, мы пытаемся упростить процедуру получения гражданства. Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства РФ для участников госпрограммы по пересечению соотечественников, в настоящее время находится в правительстве", — сказала Казакова.

В начале июня во время прямой линии с Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. По мнению президента, необходимо существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего, соотечественниками.

После этого губернатор Василий Голубев поручил внимательно разобраться в ситуации и доложить о возможных мерах поддержки данных семей. На сайте МВД РФ был создан онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения гражданства.

Согласно профильной государственной программе, соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры и владеющие русским языком, "в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества".