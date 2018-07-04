Топилин предрек рост зарплат россиян предпенсионного возраста

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зарплаты россиян предпенсионного возраста будут расти, дисбаланс в оплате труда пожилых и молодых сотрудников будет постепенно выравниваться, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Зарплаты постепенно должны выравниваться и расти к более пожилым возрастам. Мы будем сдвигать планку возраста, и безусловно, люди будут дольше трудиться и, безусловно, будут получать большие зарплаты, потому что эти квалификации сохраняются", — заявил Топилин на замечание о том, что в России пожилые люди получают более низкие зарплаты, чем работники в возрасте 30-45 лет.

Он также добавил, что нет риска, что кому-то не хватит рабочих мест из-за продления периода работы сотрудников. "Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Вы помните, начало 90-х годов? Насколько просела рождаемость? Вообще никто не рождался. Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда. Поэтому притока нет. У нас наоборот снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное", — рассказал Топилин.

Он также высказался против введения квот для пожилых людей. "Такое предложение есть, но я исхожу из того, что это ненужное обременение для работодателей, мы только наоборот создадим проблемы этим квотированием, создадим проблемы для пожилых людей. Не надо никаких квот", — сказал министр.

Топилин добавил, что в качестве одной из мер защиты работников Минтруд и Роструд рассматривают введение обязанности для работодателей сообщать о планируемом увольнении работников, у которых повышается пенсионный возраст. Также откроются горячие линии для пожилых работников, чтобы они могли быстро сообщить о проблемах в Роструд.

Кроме того, министр выразил сомнения в том, что труд пожилых работников и мигрантов может конкурировать на рынке труда. "Думаю, что скорее нет, потому что мы сейчас и так жесткую политику ведем по отношению к иностранной рабочей силе… Здесь нет каких-то пересечений, я считаю. Надо все время это внимательно отслеживать, но вот исходя из тех профессий, на которых эти люди работают. Как правило это обслуживающее производство и тяжелый физический труд, мне кажется, здесь никаких пересечений не будет", — пояснил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.