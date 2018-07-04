Топилин предрек рост зарплат россиян предпенсионного возраста

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зарплаты россиян предпенсионного возраста будут расти, дисбаланс в оплате труда пожилых и молодых сотрудников будет постепенно выравниваться, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он также добавил, что нет риска, что кому-то не хватит рабочих мест из-за продления периода работы сотрудников. "Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Вы помните, начало 90-х годов? Насколько просела рождаемость? Вообще никто не рождался. Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда. Поэтому притока нет. У нас наоборот снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное", — рассказал Топилин.
Он также высказался против введения квот для пожилых людей. "Такое предложение есть, но я исхожу из того, что это ненужное обременение для работодателей, мы только наоборот создадим проблемы этим квотированием, создадим проблемы для пожилых людей. Не надо никаких квот", — сказал министр.
Кроме того, министр выразил сомнения в том, что труд пожилых работников и мигрантов может конкурировать на рынке труда. "Думаю, что скорее нет, потому что мы сейчас и так жесткую политику ведем по отношению к иностранной рабочей силе… Здесь нет каких-то пересечений, я считаю. Надо все время это внимательно отслеживать, но вот исходя из тех профессий, на которых эти люди работают. Как правило это обслуживающее производство и тяжелый физический труд, мне кажется, здесь никаких пересечений не будет", — пояснил он.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.