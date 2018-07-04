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Общество

Топилин предрек рост зарплат россиян предпенсионного возраста

(обновлено: 15:07 04.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фотоМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зарплаты россиян предпенсионного возраста будут расти, дисбаланс в оплате труда пожилых и молодых сотрудников будет постепенно выравниваться, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Зарплаты постепенно должны выравниваться и расти к более пожилым возрастам. Мы будем сдвигать планку возраста, и безусловно, люди будут дольше трудиться и, безусловно, будут получать большие зарплаты, потому что эти квалификации сохраняются", — заявил Топилин на замечание о том, что в России пожилые люди получают более низкие зарплаты, чем работники в возрасте 30-45 лет.

Он также добавил, что нет риска, что кому-то не хватит рабочих мест из-за продления периода работы сотрудников. "Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Вы помните, начало 90-х годов? Насколько просела рождаемость? Вообще никто не рождался. Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда. Поэтому притока нет. У нас наоборот снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное", — рассказал Топилин.

Он также высказался против введения квот для пожилых людей. "Такое предложение есть, но я исхожу из того, что это ненужное обременение для работодателей, мы только наоборот создадим проблемы этим квотированием, создадим проблемы для пожилых людей. Не надо никаких квот", — сказал министр.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Топилин добавил, что в качестве одной из мер защиты работников Минтруд и Роструд рассматривают введение обязанности для работодателей сообщать о планируемом увольнении работников, у которых повышается пенсионный возраст. Также откроются горячие линии для пожилых работников, чтобы они могли быстро сообщить о проблемах в Роструд.

Кроме того, министр выразил сомнения в том, что труд пожилых работников и мигрантов может конкурировать на рынке труда. "Думаю, что скорее нет, потому что мы сейчас и так жесткую политику ведем по отношению к иностранной рабочей силе… Здесь нет каких-то пересечений, я считаю. Надо все время это внимательно отслеживать, но вот исходя из тех профессий, на которых эти люди работают. Как правило это обслуживающее производство и тяжелый физический труд, мне кажется, здесь никаких пересечений не будет", — пояснил он.

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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

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Общество
Комментарии
12 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
exec-it
Не-е-е! Я на пенсию хочу в 60 лет. Зачем мне зарплата, когда здоровья нет. Кто мне её платить-то будет, если я на больничном буду всё время. Убирайте тогда ограничение по выплате больничных.
15:13
04.07.2018
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Starovoitov Vassily
Видимо речь идет о чиновниках и депутатах, а не о штукатурах, сварщика и мотальщицах.
15:19
04.07.2018
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