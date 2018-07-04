МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение", — отметила Кириллова на пресс-конференции.

Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь он ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства. Кроме того, под действие документа подпадают лица без паспорта, которым после освобождения из мест заключения некуда уехать.

"Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились", — подчеркнула Кириллова.

Сейчас, согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", легализоваться могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.