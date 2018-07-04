МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.
Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь он ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства. Кроме того, под действие документа подпадают лица без паспорта, которым после освобождения из мест заключения некуда уехать.
Сейчас, согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", легализоваться могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.