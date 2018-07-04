Минприроды утвердило список 300 главных предприятий-загрязнителей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минприроды России утвердило перечень из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Принятые вчера нормативные документы позволят нам прописать правила игры и, безусловно, спрашивать с этих компаний. Они (предприятия – ред.) на это идут, они согласны, они понимают ответственность перед населением нашей страны", — сказал Кобылкин журналистам.

При этом министр отметил, что данные предприятия создают огромное количество рабочих мест и формируют доходы для нашей страны, платят налоги.

"Эти компании социально ответственные и, встречаясь с ними, я вижу обратную связь, это дорога с двусторонним движением. Они так же ответственно к этому всему относятся, у многих в этих городах живут семьи, дети. Они понимают прекрасно, что эти вопросы надо решать", — добавил Кобылкин.

Как пояснили в ведомстве, утвержден перечень из 300 предприятий I категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду. В него включены объекты юридических лиц, вклад которых в суммарные выбросы и сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее чем 60%.