На Ямале проверяют инцидент со скорой, отказывавшейся перевозить ветерана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл — РИА Новости. Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после инцидента с 92-летним ветераном из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи отказывала в госпитализации, объясняя родственникам, что он может умереть в машине, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального правительства.

Окружное отделение КПРФ во вторник опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя. В материале отмечается, что в конце июня пожилому мужчине стало плохо, и лечащий врач заявил о необходимости везти больного в реанимацию. Однако, несмотря на согласие реанимационного отделения принять пациента, бригада скорой помощи в течение трех часов отказывалась госпитализировать мужчину, объясняя это тем, что им не нужно "ЧП, что больной умер у них в машине", подчеркивалось в публикации. В итоге медики согласились на транспортировку ветерана при условии, что будет расписка об отсутствии претензий в случае, "если больной умрет в машине", отмечало отделение партии.

"Департамент здравоохранения Ямала осведомлен о ситуации. Сейчас по данному инциденту окружным ведомством начата проверка, запрошены документы, экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками", — заявили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Представитель региональной прокуратуры пояснил РИА Новости, что в ведомстве также ознакомились с публикацией. "Организовано проведение проверки соблюдения… законодательства о здравоохранении. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц скорой медицинской помощи, своевременности их прибытия по вызову и оказания медицинской помощи ветерану", — добавили в надзорном органе.

В свою очередь окружная газета "Красный север", ссылаясь на родственников ветерана, отмечает, что пожилой мужчина находился в состоянии искусственной комы, однако уже вышел из нее и начал разговаривать.