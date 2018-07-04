Школьника с 400 баллами по ЕГЭ пригласили учиться в МГУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам ЕГЭ, посетил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова (ФББ МГУ), там надеются, что он поступит в их вуз, сказал РИА Новости заместитель декана по научной работе ФББ МГУ Борис Фенюк.

Ранее в Московском физико-техническом институте сообщили, что будут рады, если Салимгареев будет учиться в МФТИ.

"Руслан огромный молодец. Мы с ним встречались год назад в лагере "Истра", где я лекцию читал, и, видимо, его заразил идеей поступать к нам на факультет. Он действительно хороший и ответственный молодой человек. Когда человек к этому возрасту может выучиться так, чтобы сдать четыре ЕГЭ на 100, значит, учиться он умеет, поэтому мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями", — рассказал Фенюк.

Также он отметил, что они в среду встречались с Салимгареевым и обсуждали, что ожидает выпускника, если он поступит в МГУ. "Мы с ним говорили о том, что его ожидает здесь, если он поступит. И я ему рассказывал про нашу специальность, про биоинженерию, что она сейчас востребована, равно как и биоинформатика", — заключил Фенюк.

Во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что московский школьник набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ — по профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В Рособрнадзоре рассказали, что такой случай уже был в 2013 году, тогда выпускник из Кирова набрал 100 балов ЕГЭ по русскому, химии, физике и биологии.