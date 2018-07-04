Минприроды насчитало в городах почти 200 незаконных свалок мусора

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минприроды России насчитало в границах городов 191 незаконную свалку мусора, ведомство намерено очистить от них города к 2024 году, заявил министр Дмитрий Кобылкин на заседании совета по общественному экологическому контролю.

Президент России Владимир Путин в мае поручил правительству к 2024 году ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов.

"До 2024 года мы должны очистить города от крупных несанкционированных свалок — это 191 объект. Планируем ввести информационную онлайн-площадку "Наша природа" для оперативного выявления свалок. Интернет-ресурс сейчас работает в тестовом режиме, но уже показывает востребованность у населения", — сказал Кобылкин.

Кроме того, в 2018 году появились первые профессиональные общественные экологические инспекторы, при этом "зеленых" патрулей будет больше, пообещал министр.

"Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести справедливое наказание. Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в административном кодексе", — добавил Кобылкин.