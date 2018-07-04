МЧС устранит путаницу со статистикой погибших на пожарах

© РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк МЧС отчиталось о результатах массовой проверки безопасности в ТЦ МЧС России предлагает внести изменения в порядок учета пожаров и их последствий, в соответствии с которым погибшими при пожарах теперь будут считаться умершие от их последствий в течение 30 дней.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее первый замглавы ведомства Александр Чуприян сообщил, что планируется изменить статистический учет пожаров, чтобы знать истинное положение дел. До этого на учет брали только обнаруженные на пожаре тела и фрагменты тел людей, смерть которых наступила во время пожара, от его опасных факторов, падения с высоты, а также из-за возникшей паники.

"Погибшим на пожаре признается лицо, смерть которого наступила на месте пожара или умершее от его последствий в течение 30 последующих суток", — говорится в проекте приказа МЧС РФ.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 января 2019 года.