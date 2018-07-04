Госдума не поддержала повышение до 21 года возраста покупателей алкоголя

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст покупателей алкогольной продукции в РФ.

Документ, внесенный сенатором Антоном Беляковым, в целях защиты общества от ранней алкоголизации молодого поколения запрещает розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, а также потребление (распитие) ими такой продукции.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Они обращают внимание, что повышение возраста продажи и потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции не согласуется с нормами Конституции РФ и Гражданского кодекса. В частности, согласно статье 60 Конституции гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Кроме того, реализация законопроекта несет риски, способные привести к увеличению объемов потребления молодежью нелегальной алкогольной продукции и нанесению большего вреда для их здоровья, а также к росту теневого сегмента производства и оборота алкоголя.