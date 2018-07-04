В отелях Екатеринбурга остановились более 158 тысяч человек в дни ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Более 158 тысяч человек остановились в отелях Екатеринбурга в дни чемпионата мира по футболу, сообщает в среду департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"В среднем в Екатеринбурге в коллективных средствах размещения остановилось более 158 тысяч человек. В том числе гости из Перу, Мексики, Уругвая, Великобритании, Новой Зеландии, Египта, Франции, Французской Полинезии, Швеции, Австралии, Канады, Беларуси, Китая, Японии, Казахстана, Литвы, Австрии, Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Колумбии, Италии, Марокко, Мальты, Хорватии, Чили, Финляндии, Германии, Сенегала, США, Израиля, Норвегии, Сингапура, Турции, Польши, Украины, Нидерландов, Ливана, Филиппин", — говорится в сообщении.

По данным властей, в среднем Свердловскую область посещают ежемесячно порядка 7,5 тысячи иностранцев. По предварительной оценке, в июне 2018 года эта цифра возросла в восемь раз и приблизилась к полугодовому значению. Гостей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге принимали в 259 коллективных средствах размещения, это более 8,5 тысячи номеров.

Консалтинговая компания Hotel Advisors на основании проведенного анализа сделала вывод, что чемпионат мира по футболу положительно повлиял на все операционные показатели отелей Екатеринбурга, отмечает департамент.

По данным аналитиков, загрузка отелей Екатеринбурга показала преимущественно рост по всем отелям (в исследовании не принимали участие хостелы, апартаменты и квартиры) на протяжении всего периода — 73,7%, что на 28%, выше показателей прошлого года. Доход на номер по итогам периода проведения игр составил 4 050 рублей, что на 2 061 рублей или вдвое выше, чем в аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

Екатеринбург всего принял четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).

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