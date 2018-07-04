Собянин проверил подготовку ТЭЦ на юго-западе Москвы к отопительному сезону

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход подготовки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к отопительному сезону.
"Система "Мосэнерго" сегодня несет нагрузку электрическую 5200 мегаватт согласно диспетчерскому графику. Сегодня на объектах "Мосэнерго" работает около 16 тысяч человек. Основная задача — это реализация всех проектов. Замечаний к работе оборудования и прохождению, подготовке к осенне-зимнему периоду нет", — доложил мэру управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко.
Собянин в ходе осмотра отметил, что в Москве в настоящее время ведется подготовка систем водоканала, электроснабжения, газоснабжения.
"Помимо текущей деятельности "Мосэнерго" в последние годы реконструировало, построило заново целую сеть новых установок, парогазовых установок, которые повысили эффективность, снизили выбросы в атмосферу. Проделанная работа позволила зимой не применять запасное топливо, мазут, который создавал черное облако над Москвой. Несколько лет москвичи этого не видят. Это хорошо", — сказал мэр в ходе посещения ТЭЦ.
"Я знаю, что требуется новая программа дополнительной модернизации мощностей "Мосэнерго". Мы поддержим эту программу. Необходимо вводить новые мощности, выводить морально устаревшие установки", — подчеркнул градоначальник.
Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, новые программы корреспондируются с уже существующими долгосрочными программами. "Эти программы в ближайшие пять лет будут реализованы. Вывод старого оборудования, модернизация и переход на новое оборудование", — сказал заммэра.
Бирюков добавил, что системы энергоснабжения работают таким образом, что ежегодно обновляются все магистральные сети – и в системе "Мосэнерго", и в системе МОЭК. "Мы здесь идем с опережением, в целом от тех показателей, которые есть по России, примерно каждый год обновляемся на 2,5%", — подчеркнул он.