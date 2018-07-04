Собянин проверил подготовку ТЭЦ на юго-западе Москвы к отопительному сезону

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход подготовки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к отопительному сезону.

"Система "Мосэнерго" сегодня несет нагрузку электрическую 5200 мегаватт согласно диспетчерскому графику. Сегодня на объектах "Мосэнерго" работает около 16 тысяч человек. Основная задача — это реализация всех проектов. Замечаний к работе оборудования и прохождению, подготовке к осенне-зимнему периоду нет", — доложил мэру управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко.

Собянин в ходе осмотра отметил, что в Москве в настоящее время ведется подготовка систем водоканала, электроснабжения, газоснабжения.

"Помимо текущей деятельности "Мосэнерго" в последние годы реконструировало, построило заново целую сеть новых установок, парогазовых установок, которые повысили эффективность, снизили выбросы в атмосферу. Проделанная работа позволила зимой не применять запасное топливо, мазут, который создавал черное облако над Москвой. Несколько лет москвичи этого не видят. Это хорошо", — сказал мэр в ходе посещения ТЭЦ.

Он рассказал, что "Мосэнерго" разрабатывает новую программу реконструкции, которая позволит вывести из эксплуатации значительную часть устаревших неэффективных мощностей.

"Я знаю, что требуется новая программа дополнительной модернизации мощностей "Мосэнерго". Мы поддержим эту программу. Необходимо вводить новые мощности, выводить морально устаревшие установки", — подчеркнул градоначальник.

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, новые программы корреспондируются с уже существующими долгосрочными программами. "Эти программы в ближайшие пять лет будут реализованы. Вывод старого оборудования, модернизация и переход на новое оборудование", — сказал заммэра.

Бирюков добавил, что системы энергоснабжения работают таким образом, что ежегодно обновляются все магистральные сети – и в системе "Мосэнерго", и в системе МОЭК. "Мы здесь идем с опережением, в целом от тех показателей, которые есть по России, примерно каждый год обновляемся на 2,5%", — подчеркнул он.