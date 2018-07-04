Проректор МФТИ о 400-балльнике: ЕГЭ точно отражает уровень абитуриентов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) будут рады, если набравший 400 баллов на ЕГЭ разносторонний и одаренный выпускник московской школы будет учиться в вузе, сказал проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артем Воронов.

Ранее выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по ЕГЭ, рассказал РИА Новости, что собирается поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, а также хочет подать документы в МФТИ.

"Я вообще рад, что, в данном случае, человек настолько разносторонен и одарен, показал высокий результат по ЕГЭ по разным предметам. Конечно, нам будет приятно, если этот выпускник придет учиться и будет учиться в МФТИ, и станет ведущим ученым", — сказал РИА Новости Воронов.

Также он отметил, что с каждым абитуриентом ведется индивидуальная беседа. "В процессе обучения и в процессе этой беседы мы видим, что ЕГЭ в том нынешнем состоянии, в котором он есть, с хорошей точностью отражает уровень ребят. Если человек набрал свои баллы по ЕГЭ, они действительно соответствуют его уровню. Понятно, что около 100 баллов, мы говорим, что ребенок очень умный", — заключил Воронов.

Во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что московский школьник набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ — по профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В Рособрнадзоре рассказали, что такой случай уже был в 2013 году, тогда выпускник из Кирова набрал 100 балов ЕГЭ по русскому, химии, физике и биологии.