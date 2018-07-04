На Красной площади в субботу пройдет церемония развода караулов

Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади. Архивное фото

Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в субботу пройдет на Красной площади, сообщает Федеральная служба охраны РФ.

"Седьмого июля 2018 года в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля и в 14.00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка", — говорится в сообщении.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО), имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — верховному главнокомандующему.

Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.