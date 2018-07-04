В южной Якутии несколько бурых медведей зашли в город

ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Бурые медведи вошли в город Нерюнгри южной Якутии, сигнал поступил от работников нерюнгринской районной больницы, сообщил РИА Новости госинспектор службы по охране природы в городе Владимир Иннокентьев.

О наличии опасных соседей работники больницы впервые догадались 2 июля, когда обнаружили следы медведя и перевернутые мусорные баки. Об опасности они сообщили в правоохранительные органы и районную инспекцию охраны природы, уточнил госинспектор.

"Поступила информация о нескольких особях, прогуливающихся на территории больницы. Сегодня бригада охотников совместно с нашей инспекцией отправятся на засаду медведей", — отметил собеседник агентства.

По данным регионального департамента охотничьего хозяйства, в последние годы на территории Республики Саха (Якутия) отмечается рост случаев подхода медведей к населенным пунктам. Это связано с увеличением популяции бурого медведя, их миграциями в связи с неурожаем ягод, ежегодными лесными пожарами в республике и в соседних регионах, факторами беспокойства в местах коренного обитания медведей.

Якутия сейчас находится в зоне стихийного бедствия: паводок и участившиеся пожары могли повлиять на привычную жизнь диких зверей, и они стали наведываться в населенные пункты.

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