Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Этот документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Размер пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения увеличился с двух до трех тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Увеличение размеров государственной пошлины связали с ростом затрат на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Как ранее пояснил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Думы Леонид Симановский, повышение госпошлин позволит ежегодно направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 миллиарда рублей.

Турпоток не снизится

Это компенсирует большую часть расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, которые оцениваются в 44,2 миллиарда рублей.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров заявили, что увеличение стоимости оформления загранпаспорта нового поколения не скажется на желании россиян выезжать за рубеж.

"Граждане, отправляющиеся на отдых за рубеж, могут позволить себе такие расходы раз в десять лет", — сказал один из опрошенных АТОР экспертов.

Специалисты отмечают, что туристов не останавливает необходимость оплаты консульского сбора за оформление визы, различных туристических налогов, даже когда виза выдается только на время тура.

Быстрее, чем раньше

В феврале Путин подписал закон о сокращении сроков выдачи загранпаспорта с четырех до трех месяцев, если его получают по месту пребывания гражданина.

Если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок его изготовления составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, не должен превышать три месяца.

Что касается срока оформления паспорта дипломатическим представительством или консульским учреждение, то он не должен сейчас превышать также три месяца, говорится в документе.

Отмечается, что изменение коснется как паспортов без электронного чипа, действующих пять лет, так и с ним, сроком действия десять лет.