Госдума приняла закон об официальном статусе мемориалов "Вечный огонь"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, впервые законодательно закрепляющий статус мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь памяти".

Законом вносятся изменения в части закрепления понятия "Вечный огонь" как составной части мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода, а также "Огонь памяти" как составной части мемориального сооружения, на котором огонь зажигается по временной схеме от газобаллонного оборудования в установленном порядке.

Закон также уточняет полномочия федеральных и местных властей по учету и сохранению этих мемориалов. Муниципалитеты теперь будут составлять паспорт на каждый "Вечный огонь" и ухаживать за ними, а федеральные власти будут вести их централизованный учет наряду с воинскими захоронениями.

"Вечный огонь" символизирует вечную память павших в войне, такие мемориалы установлены во многих российских городах, самые известные — у Могилы Неизвестного солдата под стенами московского Кремля и на Мамаевом кургане в Волгограде, где в 1943 году шли ожесточенные бои Сталинградской битвы. Однако "вечные огни" нередко оказывались в центре скандалов: их тушат из-за долгов за газ или в связи с ремонтом, оскверняют или разрушают вандалы (за это грозит до пяти лет лишения свободы). Многие "вечные огни" горят не постоянно, а включаются только в праздничные дни.