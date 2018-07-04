Семьи погибших в "Зимней вишне" получат еще по два миллиона рублей

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии в среду принял региональный законопроект о дополнительной единовременной материальной помощи семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" — они получат по 2 миллиона рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста. В июне Красный крест отчитался, что на счет поступило почти 162 миллиона рублей, семьям перечислено по 1,15 миллиона рублей за каждого погибшего при пожаре в ТЦ, оказывается адресная помощь пострадавшим.

"Дополнительную материальную помощь предлагается установить в размере 2 миллионов рублей за каждого погибшего гражданина в равных долях каждому члену семьи погибшего. Дополнительная единовременная помощь будет предоставляться за счёт благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет в целях оказания помощи таким гражданам. Общая сумма расходов на предоставление дополнительной помощи составит 120 миллионов рублей", — сообщил и.о. заместителя кемеровского губернатора по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.

Он подтвердил, что за каждого погибшего их семьям уже выплачено по 5 миллионов рублей. Остатки на благотворительном счете позже также распределят между семьями погибших и пострадавшими. По данным главного финансового управления области, на 3 июля на эти цели поступило 196,37 миллиона рублей благотворительных пожертвований.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и большинство пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" получили единовременные компенсации из федерального и областного бюджетов. За каждого погибшего при пожаре было выплачено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника ТЦ. Суммы компенсаций пострадавшим зависят от степени тяжести вреда здоровью. За тяжкий или средней вред выплачивается по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации, за легкий вред — по 200 тысяч рублей из тех же источников.

Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и обещают принять конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами. В областной администрации ввели общественную должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", им стала кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом директор детской спортивной школы.