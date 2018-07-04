Семьи погибших в "Зимней вишне" получат еще по два миллиона рублей

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии в среду принял региональный законопроект о дополнительной единовременной материальной помощи семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" — они получат по 2 миллиона рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста. В июне Красный крест отчитался, что на счет поступило почти 162 миллиона рублей, семьям перечислено по 1,15 миллиона рублей за каждого погибшего при пожаре в ТЦ, оказывается адресная помощь пострадавшим.
"Дополнительную материальную помощь предлагается установить в размере 2 миллионов рублей за каждого погибшего гражданина в равных долях каждому члену семьи погибшего. Дополнительная единовременная помощь будет предоставляться за счёт благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет в целях оказания помощи таким гражданам. Общая сумма расходов на предоставление дополнительной помощи составит 120 миллионов рублей", — сообщил и.о. заместителя кемеровского губернатора по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.
Он подтвердил, что за каждого погибшего их семьям уже выплачено по 5 миллионов рублей. Остатки на благотворительном счете позже также распределят между семьями погибших и пострадавшими. По данным главного финансового управления области, на 3 июля на эти цели поступило 196,37 миллиона рублей благотворительных пожертвований.
Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и обещают принять конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами. В областной администрации ввели общественную должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в "Зимней вишне", им стала кемеровчанка Людмила Маслеева, в прошлом директор детской спортивной школы.