В Госдуме поддержали проект о штрафах за нарушение режима труда водителей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный проект закона, устанавливающий возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.
Изменения вносятся в соответствующую статью федерального Кодекса об административных правонарушениях (11.23). "В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в пояснительной записке.
Несоблюдение режима труда и отдыха водителей влечет штраф для водителей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч и для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, следует из проекта.
Законопроект предлагает разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения, устанавливается дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения, сообщается в пояснительной записке.