В Москве обнаружили краснокнижную ушастую сову и кулика-перевозчика

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Редких для российской столицы птиц ушастую сову и кулика-перевозчика обнаружили на территории Москвы, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в среду.

"Птиц обнаружила жительница района Крылатское Фарида Нурбекова. Она разместила фотографии в соцсетях и оказала содействие в поиске сов на местности… Специалистам "Мосприроды" посчастливилось зафиксировать четырех птиц одномоментно", — говорится в сообщении.

Ушастая сова является уязвимым на территории Москвы видом и занесена в Красную книгу столицы с категорией редкости 2 (редкие и малочисленные). В департаменте отметили, что именно ушастые совы могут собираться группами до 50 особей.

В тот же день, как рассказали в пресс-службе, один из фотографов сделал в Зеленограде серию снимков другой редкой для столицы птицы – кулика-перевозчика, которыми поделился со специалистами Мосприроды.

"На территории Москвы этот вид является уязвимым, занесен в Красную книгу Москвы, относится к первой категории редкости и подлежит охране. Вместе с тем, орнитологи отмечают вероятность гнездования перевозчика на реке Сходня, которая берет свое начало на территории Зеленограда", — говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что эта птица также известна под названием зуек и является одним из самых маленьких куликов размером до 22 см и размахом крыльев до 40 см. Птица летает, как правило, над водой, ее полёт быстрый, равномерный и низкий. Также зуек умеет плавать и нырять на глубину до 1 метра с задержкой дыхания до 20 секунд. Его естественные враги – соколоообразные и другие хищники.