Названы самые необычные вопросы, которые туристы задают волонтерам в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Мэрии Москвы рассказали о работе волонтеров и о вопросах, которые им задают иностранцы.

Самыми необычными вопросами, с которыми обращались туристы, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".

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"Ежедневно более 100 волонтеров — сотрудников метро в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро. Это центральные и пересадочные станции, которые востребованы у болельщиков. Иностранцам помогают не только сориентироваться в городе или метро, но и решить нестандартные проблемы", — говорится в сообщении.

Одна консультация в среднем занимает около 30 секунд, отмечается на сайте. Волонтеров можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам. Большинство из них говорят на английском, немецком, испанском и других языках.