Названы самые необычные вопросы, которые туристы задают волонтерам в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Мэрии Москвы рассказали о работе волонтеров и о вопросах, которые им задают иностранцы.
Самыми необычными вопросами, с которыми обращались туристы, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".
31.6%Да, но пока не знаю, как
7.5%Я уже волонтер
60.9%Нет, всем должно заниматься государство
Одна консультация в среднем занимает около 30 секунд, отмечается на сайте. Волонтеров можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам. Большинство из них говорят на английском, немецком, испанском и других языках.