В Московском зоопарке появились первые птенцы розового фламинго

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семейство розового фламинго в столичном зоопарке пополнилось первыми птенцами, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В столичном зоопарке у красных (кубинских) и розовых фламинго появились на свет первые четыре птенца. Посетители уже сейчас могут увидеть их на Большом пруду. Ожидается, что в ближайшее время малышей станет еще больше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно в кладке фламинго можно обнаружить от одного до двух крупных яиц. Родители по очереди высиживают будущее потомство в течение месяца. Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом, но спустя две-три недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму. Новорожденные фламинго покрыты сероватым пушком, яркое оперение они приобретут только на третьем году жизни после нескольких линек.

Сообщается, что до конца года в зоосад привезут редких мадагаскарских фоссов, а также впервые за 30 лет там поселится птица-секретарь. Среди новых обитателей зоопарка — два амурских тигра, которые появились здесь этим летом.