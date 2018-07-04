Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник раскрыл секрет успеха‍

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выпускник школы 179 города Москвы Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по предметам Единого госэкзамена (ЕГЭ), рассказал, как ему это удалось.
В то же время по биологии Салимгареев на протяжении последнего месяца воспользовался услугами репетитора, потому что он был не так уверен в себе.
В интервью RT выпускник рассказал, что, кроме четырех экзаменов, за каждый из которых набрал сто баллов, он сдавал еще два — физику на 98 баллов и информатику на 83.
При этом экзамен по информатике был первым, что ему очень помогло. На пробные экзамены выпускник не ходил, и то, что он сумел прочувствовать формат ЕГЭ, позволило ему меньше волноваться в ходе оставшихся экзаменов.
Дальнейшие планы
По словам Руслана, в 11-м классе он принял решение поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета — именно это дало ему стимул сдать выпускные испытания с отличным результатом.
Кроме того, он намерен подавать документы в Физтех. "Но туда мне засчитывают экзамены по результатам олимпиад, так что я бы не стал только по этому поводу так волноваться", — рассказал Руслан.
Статистика результатов ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее заявлял, что в сравнении с итогами 2017 года средний балл единого госэкзамена повысился.
Кроме того, увеличился процент тех, кто получил на ЕГЭ результат от 80 до 100 баллов.
Основной этап ЕГЭ состоялся с 28 мая по 2 июля. В нынешнем году экзамены сдали порядка 730 тысяч выпускников.