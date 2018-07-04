Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник раскрыл секрет успеха‍

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выпускник школы 179 города Москвы Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по предметам Единого госэкзамена (ЕГЭ), рассказал, как ему это удалось.

По его словам, в школе подготовка к государственным экзаменам была хорошей. Опыт участия в олимпиадах помог выпускнику успешно сдать математику, русский язык и химию.

В то же время по биологии Салимгареев на протяжении последнего месяца воспользовался услугами репетитора, потому что он был не так уверен в себе.

В интервью RT выпускник рассказал, что, кроме четырех экзаменов, за каждый из которых набрал сто баллов, он сдавал еще два — физику на 98 баллов и информатику на 83.

При этом экзамен по информатике был первым, что ему очень помогло. На пробные экзамены выпускник не ходил, и то, что он сумел прочувствовать формат ЕГЭ, позволило ему меньше волноваться в ходе оставшихся экзаменов.

Дальнейшие планы

Когда Руслана спросили, верится ли ему в полученный результат, он ответил, что думал сначала, что портал госуслуг сломался, когда выдавал ему несколько раз подряд сотенный результат.

По словам Руслана, в 11-м классе он принял решение поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета — именно это дало ему стимул сдать выпускные испытания с отличным результатом.

Кроме того, он намерен подавать документы в Физтех. "Но туда мне засчитывают экзамены по результатам олимпиад, так что я бы не стал только по этому поводу так волноваться", — рассказал Руслан.

Статистика результатов ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее заявлял, что в сравнении с итогами 2017 года средний балл единого госэкзамена повысился.

Кроме того, увеличился процент тех, кто получил на ЕГЭ результат от 80 до 100 баллов.

Также, по словам Кравцова, понизилось число выпускников, которые получили минимальный балл. Если в прошлом году таких было 0,57%, то в текущем — 0,42%.

Основной этап ЕГЭ состоялся с 28 мая по 2 июля. В нынешнем году экзамены сдали порядка 730 тысяч выпускников.